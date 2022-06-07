«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к лидеру атак «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, чемпионы английской Премьер-лиги внимательно следят за развитием событий, касающихся будущего Букайо Саки, поскольку он вступает в последние два года своего контракта с «Арсеналом». Отмечается, что «Сити» начал проявлять повышенный интерес к 20-летнему полузащитнику «Арсенала» именно в тот момент, когда «канониры» пытаются заключить с англичанином долгосрочный контракт.
Заключение нового, улучшенного контракта, который отражал бы повышение статуса молодого игрока в клубе, является одним из главных приоритетов «Арсенала» на летнее трансферное окно.
Сообщается также, что «Ливерпуль» сосредоточился на усилении полузащиты. Тот факт, что «Арсенал» не сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов, усилил их надежды на то, что долгосрочное будущее Букайо на «Эмирейтс» останется нерешённым этим летом. В этой ситуации цена на полузащитника будет только падать, что может сыграть на руку клубам, претендующим на его подписание.
- 7 июня 2022
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:06
-
10:06
-
10:03
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:17
-
09:12
-
09:03
-
08:31
-
08:30
-
08:21
-
08:06
-
07:37
-
07:02
-
06:48
-
06:28
-
05:26
-
04:56
-
04:38
-
04:15
-
03:54
-
03:33
-
03:10
-
02:52
-
02:30