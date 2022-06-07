Видеообзор ничьей между Хорватией и Францией в матче Лиги наций УЕФА

Вчера, 6 июня, на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) состоялся матч второго тура Лиги наций в группе 1 Лиги А между Хорватией и Францией. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встреча завершилась ничейным исходом – 1:1.
Видеообзор: Лига наций, группа 1 Лига A, второй тур. Хорватия 1:1 Франция:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
На 52-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо. Он воспользовался точной передачей от нападающего Виссама Бен-Йеддера. В итоге сборной Хорватии удалось спасти положение. На 83-й минуте она получила право на пенальти. К 11-метровой отметке подошёл нападающий Андрей Крамарич, который использовал свой шанс.
Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.
- 7 июня 2022
-
10:19
-
10:16
-
10:08
-
10:06
-
10:06
-
10:03
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
09:17
-
09:12
-
09:03
-
08:31
-
08:30
-
08:21
-
08:06
-
07:37
-
07:02
-
06:48
-
06:28
-
05:26
-
04:56
-
04:38
-
04:15
-
03:54
-
03:33
-
03:10
-
02:52
-
02:30