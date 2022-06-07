В РФС рассказали, что «Томь» не предоставила «ни одной копейки» гарантии участия в ФНЛ

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о том, что «Томь» не предоставила никаких гарантий участия в ФНЛ.
«Томь» по спортивному принципу осталась в ФНЛ, но, к сожалению, не предоставила ни одной копейки финансовой гарантии для участия в следующем сезоне. «Томь» заявила некий бюджет, который необходим для участия в следующем сезоне, но не смогла предоставить ни одного документа: ни субсидии, ни гарантийного письма, ни коммерческого контракта.
Также у «Томи» есть задолженности перед футболистами и сотрудниками, что не позволило РФС сделать вывод о возможности выдачи лицензии. Клубу дано время для принятия решения о подаче документов на лицензию, дающую право участвовать в ФНЛ-2, но при этом вышеуказанные требования будут предъявляться, бюджет подтверждать в любом случае нужно», — сказал Митрофанов журналистам.
- 7 июня 2022
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