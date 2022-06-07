Почеттино: «ПСЖ» отчаянно хочет выиграть ЛЧ. Мы были в шаге от того, чтобы выбить «Реал»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о еврокубковых амбициях парижского клуба.

«ПСЖ отчаянно хочет выиграть Лигу чемпионов. Цель состоит в том, чтобы выиграть этот турнир. То, что нас «штормит», — это нормально. Но мы изменили ситуацию, выиграв национальный чемпионат ровно так же, как «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии.

Мы находимся в режиме непрерывного обучения, учитывая уровень ожиданий от «ПСЖ» и ту раздевалку, которая у нас есть. Мы были в шаге от того, чтобы выбить из ЛЧ «Реал», как и «Челси», «Сити» и «Ливерпуль».

Мы многое выигрывали, но в клубе очень много нетерпения. Думаю, будем искать формулу взаимопонимания, чтобы игроки, тренерский штаб и руководство могли объединиться», — приводит слова Почеттино Catalunya Radio.

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