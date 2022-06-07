Экс-защитник «Зенита» Бруну Алвеш завершил карьеру футболиста

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 40 лет, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.
«На счету защитника — 100 официальных матчей в футболке сине-бело-голубых. Спасибо за всё, Бруну!» — написала пресс-служба «Зенита».
Напомним, последним клубом Алвеша стал греческий «Аполлон Смирнис», состав которого он пополнил в сентябре 2021 года. В июле того же года Бруну подписал контракт с португальским клубом «Фамаликан», однако через несколько дней это соглашение было расторгнуто. С 2018 по 2021 год он играл в Италии за «Парму», а в сезоне-2020/2021 на его счету 19 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя предупреждениями.
С 2010 по 2013 год Алвеш защищал цвета «Зенита». В составе санкт-петербургского клуба защитник — чемпион России (сезон-2010, 2011/2012) и обладатель Суперкубка страны (2011).
- 7 июня 2022
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