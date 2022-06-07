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«Милан» заинтересован в подписании двух игроков «Лилля»

«Милан» заинтересован в подписании двух игроков «Лилля»
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш и защитник французского клуба Свен Ботман попали в сферу интересов «Милана». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Милан» продолжает обсуждать трансфер игроков «Лилля», но становится более уверенным в подписании Ренату Саншеша, чем Свена Ботмана.

В «Милане» обеспокоены интересом клубов английской Премьер-лиги к 22-летнему голландскому центральному защитнику. «Россонери» считают подписание Ботмана более сложным, чем подписание чемпиона Европы 2016 года. Тем не менее «Милан» всё ещё планирует пригласить обоих игроков в клуб.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также заинтересован в Ренату Саншеше из-за скорого назначения на пост спортивного директора Луиса Кампоса. В сообщении также отмечается, что «Милан» рассматривает в качестве возможных новичков форварда «Сассуоло» Доменико Берарди, а также нападающего «Брюгге» Шарля Де Кетеларе.

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