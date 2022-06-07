В «Болонье» заявили, что не ведут переговоров с «Аталантой» по переходу Миранчука

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори, приглашавший полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» в 2020 году, отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в его новую команду.

«Ведутся ли переговоры между «Аталантой» и «Болоньей» по переходу Миранчука? Нет», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее издание Il Giorno сообщило, что «Аталанта» планирует отпустить 26-летнего Миранчука в аренду с правом выкупа. По сведениям источника, клуб вёл переговоры с «Болоньей» о переходе футболиста в команду в летнее трансферное окно.

26-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года из «Локомотива». С тех пор полузащитник в 56 матчах за команду забил девять голов и отдал семь результативных передач.