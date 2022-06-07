Опубликован предварительный календарь Лиги чемпионов на сезон-2022/2023

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте опубликовал предварительный календарь Лиги чемпионов на сезон-2022/2023.
Новый сезон турнира стартует 21 июня, финал состоится 10 июня 2023 года.
Сначала пройдёт предварительный раунд турнира, который начнётся 21 июня. Матчи первого и второго отборочного раундов, а также встречи плей-офф квалификации пройдут с 5 июля по 24 августа.
Групповой этап пройдёт с 6 сентября по 2 ноября. Окончание группового турнира в начале ноября обусловлено проведением в конце года чемпионата мира в Катаре (с 21 ноября по 18 декабря). Стадия 1/8 финала плей-офф запланирована на даты с 14 февраля по 15 марта, четвертьфиналы — 11, 12 и 18, 19 апреля, полуфиналы — 9, 10 и 16, 17 мая.
Финал Лиги чемпионов пройдёт 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Стамбул должен был стать хозяином финальной встречи ЛЧ в 2020 году, однако матч был перенесён из-за пандемии коронавируса.
- 7 июня 2022
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