Экс-жена Павла Мамаева сообщила, что игроку запретили выезжать из РФ за неуплату алиментов

Бывшему футболисту сборной России Павлу Мамаеву запретили выезд за пределы Российской Федерации за неуплату алиментов. Об этом сообщила экс-супруга футболиста Алана Мамаева.

«А тем временем у Мамаева уже закрыт выезд за границу за неуплату алиментов», — написала девушка в своём телеграм-канале, прикрепив фото подтверждающего это документа.

Фото: Телеграм-канал Аланы Мамаевой

Последним клубом Мамаева стали подмосковные «Химки», за которые он играл с января 2022 года. Павел покинул команду по окончании сезона-2021/2022. На его счету семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

Напомним, в конце января 2022 года стало известно, что Павел Мамаев женился на новой возлюбленной Надежде Санько. В апреле прошлого года Павел Мамаев развёлся со своей бывшей женой Аланой Мамаевой. В браке они прожили около восьми лет, у пары есть общая дочь.

Ранее стало известно, что суд обязал Мамаева отдавать треть дохода на содержание дочери. Позже сумма алиментов была уменьшена до 16,6% дохода футболиста, но Павел потребовал ещё сильнее урезать алименты.