Асенсио — о том, останется ли в «Реале»: хочется регулярно играть, это важно для меня
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Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.
«Уйду ли я из «Реала» этим летом или останусь? Есть ведь и третий вариант — остаться на следующий сезон, ведь у меня ещё год по контракту. Скоро я поговорю с руководством клуба. Мне хочется регулярно выходить на поле в ближайшие годы, это важно для меня», — приводит слова Асенсио в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
Действующее соглашение Марко Асенсио с «Реалом» истекает в июне 2023 года. Игрок сборной Испании в минувшем сезоне провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.
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