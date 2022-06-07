Асенсио — о том, останется ли в «Реале»: хочется регулярно играть, это важно для меня

Футболист мадридского «Реала» Марко Асенсио ответил на вопрос о возможном уходе из клуба в летнее трансферное окно.

«Уйду ли я из «Реала» этим летом или останусь? Есть ведь и третий вариант — остаться на следующий сезон, ведь у меня ещё год по контракту. Скоро я поговорю с руководством клуба. Мне хочется регулярно выходить на поле в ближайшие годы, это важно для меня», — приводит слова Асенсио в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение Марко Асенсио с «Реалом» истекает в июне 2023 года. Игрок сборной Испании в минувшем сезоне провёл за «Реал» 42 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего испанского игрока в € 40 млн.