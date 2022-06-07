Анастасия Пустовойтова рассудит «Локомотив» и ЦСКА в женском Суперкубке России

В субботу, 18 июня, победитель женского чемпионата России по футболу «Локомотив» и серебряный призёр Суперлиги ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча состоится на стадионе «Спортгородок Лужники».

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на женский Суперкубок России по футболу. Возглавит судейскую бригаду Анастасия Пустовойтова.

«Локомотив» – ЦСКА: судья – Анастасия Пустовойтова, ассистенты судьи – Екатерина Курочкина, Екатерина Павленко; резервный судья – Надежда Горинова; резервный ассистент – Екатерина Козырева; инспектор – Ирина Терещенко; комиссар – Владимир Карпович.

Это второй розыгрыш Суперкубка в истории женских команд в России. В прошлом году победу одержали футболистки «Локомотива».