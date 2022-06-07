Тренер Венгрии Марко Росси описал свои эмоции после того, как Италия не попала на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Венгрии итальянский специалист Марко Росси описал свои эмоции после того, как сборная Италии не сумела обыграть Северную Македонию в стыковом матче за право участия в ЧМ-2022. Сегодня, 7 июня, сборная Венгрии сыграет со сборной Италии в рамках группового турнира Лиги наций.
«Тот факт, что Италия не прошла квалификацию на чемпионат мира, стал шоком для всех: для нас, итальянцев, и для всех остальных. Они были отличной командой и остаются ею до сих пор. После 10 лет тренерской карьеры я прошёл путь от неизвестного человека в Венгрии до противостояния с собственной национальной командой. Сборную Венгрии ещё не знают в Италии, но во вторник будет шумиха», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.
Стартовый свисток арбитра встречи Италия – Венгрия прозвучит в 21:45 мск. В первом туре группового турнира Лиги наций подопечные Марко Росси обыграли Англию со счётом 1:0. Итальянская сборная сыграла вничью со счётом 1:1 со сборной Германии в рамках первого тура Лиги наций.
Сборная Венгрии переиграла Англию в матче Лиги наций:
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