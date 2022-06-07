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Вышедшее в РПЛ «Торпедо» объявило о первом летнем трансфере

Вышедшее в РПЛ «Торпедо» объявило о первом летнем трансфере
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«Торпедо» объявило о первом летнем трансфере. Московский клуб подписал соглашение с нападающим Давидом Караевым. Контракт сторон рассчитан на два года — до конца сезона-2023/2024, информирует официальный сайт клуба.

«Добро пожаловать в «Торпедо», Давид!» — написала клубная пресс-служба.

Первый профессиональный контракт Давид заключил с хабаровской «СКА-Энергией» в 2013 году. После этого он отправился в Симферополь в клуб «ТСК-Таврия». С 2015 по 2018 год выступал в таких клубах, как «Нефтехимик», «Торпедо» (Армавир), владикавкавзский «Спартак», СКА, «Химки», «Олимп». В 2018 году перешёл в «КАМАЗ».

Сезон-2020/2021 Караев начал в «Урале». Дебютировал в Премьер-лиге 10 августа в матче с «Динамо». В 2021 году играл за казахстанский футбольный клуб из города Актау — «Каспий». Сезон-2021/2022 Давид Караев провёл в «СКА-Хабаровске», где забил 14 мячей и сделал 4 ассиста, став лучшим бомбардиром команды.

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