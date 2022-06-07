Ибрагимович будет работать в Шведском футбольном союзе после окончания игровой карьеры

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович будет работать в Шведском футбольном союзе (SvFF) после завершения игровой карьеры, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, стороны достигли устного соглашения. Отмечается, что должность Ибрагимовича в SvFF не будет связана с национальной командой Швеции.



Ранее сообщалось, что Ибрагимович хочет остаться в «Милане» и готов пойти на понизение зарплаты в итальянском клубе. Форвард перенёс операцию на левом колене и будет восстанавливаться семь-восемь месяцев. В минувшем сезоне 40-летний форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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