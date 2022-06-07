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Отец Агаларова отреагировал на новость о возможном переходе сына в азербайджанский «Сабах»

Отец Агаларова отреагировал на новость о возможном переходе сына в азербайджанский «Сабах»
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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, отреагировал на новость о возможном переходе сына в азербайджанский «Сабах».

«Я не знаю. Наверное, Шамиль Камилович знает. К нам никто не обращался», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что впервые в истории РПЛ из дивизиона вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир чемпионата. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше всех голов в завершившемся розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022. На счету форварда башкирской команды 19 мячей в 29 матчах.

В следующем сезоне «Уфа» впервые за восемь лет сыграет в Футбольной национальной лиге. Ранее Eurostavka сообщал, что форвард может перебраться в Азербайджан.

Президент РФС: новый лимит в РПЛ подписан министром спорта.

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Источник: Агаларов перейдет в «Сабах» и получит азербайджанский паспорт
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