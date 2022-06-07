Алекс Крал может перейти в «РБ Лейпциг»

Руководство «РБ Лейпциг» заинтересовано в приглашении в команду полузащитника «Вест Хэма» Алекса Крала, права на которого принадлежат «Спартаку». Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, руководство немецкого клуба уже провело предварительные переговоры с игроком, в ближайшее время ожидается их продолжение.
В нынешнем сезоне чешский футболист отыграл по одному матчу в английской Премьер-лиги, Кубке Англии и Кубке лиги и не отметился результативными действиями. Крал стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила € 12 млн. Всего за московский клуб Крал провёл 60 матчей и не отметился результативными действиями. Летом прошлого года Крал перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
- 7 июня 2022
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