Бывший игрок «Зенита» Бруну Алвеш стал спортивным директором АЕКа

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Бруну Алвеш занял пост спортивного директора афинского АЕКа, сообщается на официальном сайте греческого клуба. Алвеш приступит выполнению своих обязанностей 1 июля.



Напомним, ранее Алвеш объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом португальца стал греческий «Аполлон Смирнис», состав которого он пополнил в сентябре 2021 года. В июле того же года Бруну подписал контракт с португальским клубом «Фамаликан», однако через несколько дней это соглашение было расторгнуто.



С 2010 по 2013 год Алвеш защищал цвета «Зенита». В составе санкт-петербургского клуба защитник — чемпион России (сезон-2010, 2011/2012) и обладатель Суперкубка страны (2011).

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