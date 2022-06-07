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Босния и Герцеговина минимально обыграла Румынию в рамках Лиги наций

Босния и Герцеговина минимально обыграла Румынию в рамках Лиги наций
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Сегодня, 7 июня, проходил матч второго тура Лиги наций в рамках группы B3 между Боснией и Герцеговиной и Румынией. Команды играли на стадионе «Билино Поле» в Боснии, свисток арбитра зафиксировал победу хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол на 68-й минуте забил Смаил Превляк. В одной группе с Боснией и Герцеговиной и Румынией выступают сборные Финляндия и Черногория. В прошлом матче балканцы сыграли вничью со скандинавами, а румыны проиграли черногорцам.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 2-й тур
07 июня 2022, вторник. 22:05 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 0
Румыния
1:0 Превляк – 68'
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