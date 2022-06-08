Игрок сборной Украины Сидорчук: после игры с Уэльсом к нам в раздевалку зашёл Рэмси

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал поражение в матче с Уэльсом в финале отбора на чемпионат мира.

«Раздевалку в Кардиффе никогда не забуду. 20 минут после матча мы просто сидели в тишине. Еще 2 часа назад до мечты оставался один шаг, а сейчас ее даже нет на горизонте. Трудно, ведь понимаешь, что эта мечта была не только твоей, но и миллионов людей.

Наши болельщики самые лучшие. Спасибо каждому. Но я также хочу поблагодарить болельщиков из Шотландии и Уэльса. Я не помню, когда еще не наши трибуны так горячо нас поддерживали.



Хочу поблагодарить соперников. Особенно Аарона Рэмси, который зашел после матча в раздевалку и поддержал каждого из нас. Знаю, что мечта не исчезла. У нее просто новые временные рамки», – написал Сергей Сидорчук в своей социальной сети.