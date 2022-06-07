Ирландия — Украина. Есть ли жизнь после поражения от Уэльса?

8 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Ирландия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ирландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех украинцев оценён экспертами в 3.26. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Ирландия — Украина 8 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Ирландия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Ирландия — Украина (08.06.2022)

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато набирает обороты Лига наций. На 8 июня запланированы четыре встречи 2-го тура. В одной из них на стадионе «Авива» в Дублине померяются силами Ирландия и Украина. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В прошлогоднем розыгрыше Лиги наций сборная Ирландии не преуспела. В шести встречах группового этапа не одержала ни одной победы при ничьих с Болгарией (1:1 и 0:0) и Уэльсом (0:0). Поражения потерпела от Финляндии (два раза по 0:1) и валлийцев (тоже 0:1). В текущем розыгрыше успехи ничуть не лучше.



В матче 1-го тура уступили одному из аутсайдеров — Армении (0:1). Главный тренер ирландцев — Стивен Кенни — использовал схему с пятью защитниками. За счёт этого его подопечные чаще владели мячом, но менее остро атаковали. Нанесли больше ударов, однако чаще били в молоко.



В других турнирах успехи Ирландии также не самые лучшие. Сначала не сумели квалифицироваться на Евро-2020. За восемь матчей отбора одержали лишь три победы. Также четыре раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. В полуфинальном стыковом матче уступили Словакии (0:0, по пенальти 2:4).

Затем у ирландцев не получилось добыть путёвку на грядущий розыгрыш мундиаля. В восьми матчах квалификации одержали лишь две победы — над Азербайджаном (3:0) и Люксембургом (3:0). Вничью сыграли с азербайджанцами (1:1), сербами (1:1) и португальцами (0:0). Поражения потерпели от Сербии (2:3), Люксембурга (0:1) и Португалии (1:2).

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При таком раскладе сборная Ирландии и сама относится к аутсайдерам. Редкие победы, ничьи и поражения в матчах с равными по силе противниками говорят о многом. Главной проблемой национальной команды является низкая результативность, но к обороне тоже имеются вопросы. Поражение от Армении при схеме с пятью защитниками — никуда не годится.



У сборной Украины расклады намного оптимистичнее. Ещё на Евро-2020 ей удалось знатно пошуметь, дойдя до 1/4 финала. Тогда пост главного тренера занимал Андрей Шевченко, имевший скудный наставнический опыт. Сейчас же у руля пребывает понюхавший пороху Александр Петраков.

Под его руководством украинцы успели провести только пять встреч группового этапа квалификации ЧМ-2022, где одержали победы над Финляндией (2:1) и Боснией и Герцеговиной (2:0). Также сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и боснийцами (1:1). Таким образом, получили возможность побороться за путёвку на мундиаль в стыковых матчах.



В полуфинальном матче отбора к ЧМ-2022 одержали уверенную победу над Шотландией (3:1). А вот в финальной встрече обидно уступили Уэльсу (0:1). Стоит заметить, что жёлто-синие смотрелись намного лучше. Нанесли целых 24 удара, девять из которых пришлись в створ. Не хватило реализации и банального везения.

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Автором единственного забитого мяча стал Андрей Ярмоленко. Нападающий переправил мяч в собственные ворота после того, как валлийцы разыграли штрафной удар. Из-за стыковых встреч украинцы не успели сыграть ни одной встречи в текущем розыгрыше Лиги наций, зато провели два матча квалификации ЧМ-2022.



Ирландцы же провели только одну игру после длительного перерыва. Думается, можно взять Х2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.75. Украинцы выглядят предпочтительнее, но с реализацией у них, очевидно, имеются проблемы. Плюс оппонент в матче 1-го тура Лиги наций использовал схему с пятью защитниками.



Вероятность того, что в предстоящем матче главный тренер хозяев изберёт идентичную стратегию, очень велика. Украинцы нанесли целых 24 удара по воротам Уэльса. Нужно же их как-то остановить. Возможно, схема с пятью защитниками позволит ирландцам даже зацепиться за ничью. Однако на большее, учитывая результаты на дистанции, на наш взгляд, рассчитывать не стоит.

Кроме того, футболисты сборной Украины после двух эмоциональных игр отбора на чемпионат мира наверняка находятся не в самом оптимальном состоянии. Конечно, через игры можно добрать форму, но ждать ещё одного сверхактивного матча мы бы не стали. Установленный антирекорд квалификации ЧМ-2022 тоже наверняка даст о себе знать.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Ирландия — Украина 8 июня 2022 года

Сборная Ирландии пока не нарастила мощь, чтобы бороться за попадание в финальные стадии международных соревнований. А вот Украина ещё при Шевченко наловчилась удивлять. При Петракове дела хуже не стали. Напротив, украинцы выглядят очень собранно и стабильно демонстрируют высокий уровень. Думается, как минимум не проиграют, но голов много не ждём.



Ставка: Украина не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.75.

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