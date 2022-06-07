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Ирландия — Украина, прогноз на матч Лиги наций 8 июня 2022 года, прямой эфир, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

Ирландия — Украина. Есть ли жизнь после поражения от Уэльса?
Михаил Коробов
Ирландия — Украина: прогноз на матч Лиги наций
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Украинцы нанесли девять ударов в створ, но не забили валлийцам. Моральных дух, скорее всего, подорван.

8 июня состоится матч 2-го тура Лиги наций Ирландия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ирландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех украинцев оценён экспертами в 3.26. Ставки на ничью принимаются за 3.24.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Ирландия — Украина 8 июня 2022 года

Букмекеры считают, что матч Ирландия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Лиги наций Ирландия — Украина (08.06.2022)

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 1. 2-й тур
08 июня 2022, среда. 21:45 МСК
Ирландия
Не начался
Украина

Отгремели финальные матчи еврокубковых соревнований. Клубный футбол ушёл на перерыв, зато набирает обороты Лига наций. На 8 июня запланированы четыре встречи 2-го тура. В одной из них на стадионе «Авива» в Дублине померяются силами Ирландия и Украина. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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В прошлогоднем розыгрыше Лиги наций сборная Ирландии не преуспела. В шести встречах группового этапа не одержала ни одной победы при ничьих с Болгарией (1:1 и 0:0) и Уэльсом (0:0). Поражения потерпела от Финляндии (два раза по 0:1) и валлийцев (тоже 0:1). В текущем розыгрыше успехи ничуть не лучше.

В матче 1-го тура уступили одному из аутсайдеров — Армении (0:1). Главный тренер ирландцев — Стивен Кенни — использовал схему с пятью защитниками. За счёт этого его подопечные чаще владели мячом, но менее остро атаковали. Нанесли больше ударов, однако чаще били в молоко.

В других турнирах успехи Ирландии также не самые лучшие. Сначала не сумели квалифицироваться на Евро-2020. За восемь матчей отбора одержали лишь три победы. Также четыре раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. В полуфинальном стыковом матче уступили Словакии (0:0, по пенальти 2:4).

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Затем у ирландцев не получилось добыть путёвку на грядущий розыгрыш мундиаля. В восьми матчах квалификации одержали лишь две победы — над Азербайджаном (3:0) и Люксембургом (3:0). Вничью сыграли с азербайджанцами (1:1), сербами (1:1) и португальцами (0:0). Поражения потерпели от Сербии (2:3), Люксембурга (0:1) и Португалии (1:2).

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При таком раскладе сборная Ирландии и сама относится к аутсайдерам. Редкие победы, ничьи и поражения в матчах с равными по силе противниками говорят о многом. Главной проблемой национальной команды является низкая результативность, но к обороне тоже имеются вопросы. Поражение от Армении при схеме с пятью защитниками — никуда не годится.

У сборной Украины расклады намного оптимистичнее. Ещё на Евро-2020 ей удалось знатно пошуметь, дойдя до 1/4 финала. Тогда пост главного тренера занимал Андрей Шевченко, имевший скудный наставнический опыт. Сейчас же у руля пребывает понюхавший пороху Александр Петраков.

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Под его руководством украинцы успели провести только пять встреч группового этапа квалификации ЧМ-2022, где одержали победы над Финляндией (2:1) и Боснией и Герцеговиной (2:0). Также сыграли вничью с Казахстаном (2:2), Францией (1:1) и боснийцами (1:1). Таким образом, получили возможность побороться за путёвку на мундиаль в стыковых матчах.

В полуфинальном матче отбора к ЧМ-2022 одержали уверенную победу над Шотландией (3:1). А вот в финальной встрече обидно уступили Уэльсу (0:1). Стоит заметить, что жёлто-синие смотрелись намного лучше. Нанесли целых 24 удара, девять из которых пришлись в створ. Не хватило реализации и банального везения.

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Автором единственного забитого мяча стал Андрей Ярмоленко. Нападающий переправил мяч в собственные ворота после того, как валлийцы разыграли штрафной удар. Из-за стыковых встреч украинцы не успели сыграть ни одной встречи в текущем розыгрыше Лиги наций, зато провели два матча квалификации ЧМ-2022.

Ирландцы же провели только одну игру после длительного перерыва. Думается, можно взять Х2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.75. Украинцы выглядят предпочтительнее, но с реализацией у них, очевидно, имеются проблемы. Плюс оппонент в матче 1-го тура Лиги наций использовал схему с пятью защитниками.

Вероятность того, что в предстоящем матче главный тренер хозяев изберёт идентичную стратегию, очень велика. Украинцы нанесли целых 24 удара по воротам Уэльса. Нужно же их как-то остановить. Возможно, схема с пятью защитниками позволит ирландцам даже зацепиться за ничью. Однако на большее, учитывая результаты на дистанции, на наш взгляд, рассчитывать не стоит.

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Кроме того, футболисты сборной Украины после двух эмоциональных игр отбора на чемпионат мира наверняка находятся не в самом оптимальном состоянии. Конечно, через игры можно добрать форму, но ждать ещё одного сверхактивного матча мы бы не стали. Установленный антирекорд квалификации ЧМ-2022 тоже наверняка даст о себе знать.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Ирландия — Украина 8 июня 2022 года

Сборная Ирландии пока не нарастила мощь, чтобы бороться за попадание в финальные стадии международных соревнований. А вот Украина ещё при Шевченко наловчилась удивлять. При Петракове дела хуже не стали. Напротив, украинцы выглядят очень собранно и стабильно демонстрируют высокий уровень. Думается, как минимум не проиграют, но голов много не ждём.

Ставка: Украина не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.75.

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