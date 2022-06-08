«Рана кровоточит». Хавбек сборной Украины рассказал об эмоциях перед стартом в Лиге наций

31-летний опорный хавбек сборной Украины Михаил Сидорчук высказался о старте национальной команды в Лиге наций после поражения в финальном стыковом матче отборочного турнира к ЧМ-2022 от Уэльса (0:1).

«Начинаем новый турнир. Тренерским штабом была поставлена задача – вернуться в Лигу А. Будем начинать это делать. Те, кто играл с Уэльсом, отдыхали, а мы немного потренировались и провели тактическую работу.

После игры в Кардиффе болезненные ощущения, ещё ничего не закончилось – рана кровоточит. Чем прекрасен футбол, так это тем, что у тебя всегда есть второй шанс. После поединка с Уэльсом в раздевалке была такая обстановка, которую я не видел за всю свою футбольную жизнь. Трудная атмосфера, тишина. Но потом мы увидели в соцсетях, что говорили и писали люди. Стало легче это переносить.

Посмотрели статистику, посмотрели в повторяющиеся моменты. Только голкипер. Что касается не назначенного пенальти, я думаю, он был. Однако, что было, то было. Я считаю, что арбитру уже досталось от наших болельщиков.

Ребята поддержали Андрея Ярмоленко. Ему уже легче, но ещё нужно время, чтобы восстановиться и отойти морально от того матча. Он наш лидер. Мы ему поможем. Двигаемся вперёд», — приводит слова Сидорчука пресс-служба сборной Украины.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022.

Напомним, Украина начнёт свой путь в Лиге наций матчем со сборной Ирландии уже сегодня, в среду, 8 июня. Встреча пройдёт в Дублине. Начало – 21:45 мск. Также в группе с Украиной национальные команды Армении и Шотландии.