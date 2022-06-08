«Ливерпуль» может заменить Садио Мане нападающим «Вильярреала»

Селекционная служба английского «Ливерпуля» ведёт поиски подходящей кандидатуры на замену сенегальскому нападающему Садио Мане, который может покинуть клуб этим летом, и уже с января присматривается к 25-летнему нидерландскому нападающему «Вильярреала» Арно Данжума Груневелду. Об этом сообщает Liverpool Echo.
Отмечается, что у футболиста в контракте существует пункт об отступных в размере € 45 млн. Интерес к игроку проявляет также и другой клуб английской Премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Данжума принял участие в 36 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Груневелд реализует выход один на один.
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