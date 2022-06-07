Рафинья отказал «Ливерпулю» ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Лидса» Рафинья отказался от возможного перехода в «Ливерпуль» ради продолжения карьеры в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на этой неделе представители 25-летнего футболиста встретятся с директором «Барселоны» Матеу Алемани, чтобы обсудить сделку. Сообщается, что, помимо «Ливерпуля», Рафинья отказал и другим командам, так как хочет играть за «Барселону».

В минувшем сезоне Рафинья провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в € 45 млн.

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