Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья отказал «Ливерпулю» ради перехода в «Барселону»

Рафинья отказал «Ливерпулю» ради перехода в «Барселону»
Комментарии

Нападающий «Лидса» Рафинья отказался от возможного перехода в «Ливерпуль» ради продолжения карьеры в «Барселоне». Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, на этой неделе представители 25-летнего футболиста встретятся с директором «Барселоны» Матеу Алемани, чтобы обсудить сделку. Сообщается, что, помимо «Ливерпуля», Рафинья отказал и другим командам, так как хочет играть за «Барселону».

В минувшем сезоне Рафинья провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в € 45 млн.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
У «Барселоны» нет денег на Рафинью, но клуб надеется достичь с «Лидсом» компромисса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022