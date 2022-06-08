«Челси» интересен защитник «Интера» Стефан де Врей
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Защитник «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своей социальной сети.
По информации источника, игроком сборной Нидерландов интересуется «Челси». В Лондоне де Врей может стать заменой Антонио Рюдигеру, покинувшего английский клуб в текущее трансферное окно.
30-летний де Врей выступает в составе «нерадзурри» с 2018 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А нидерландский футболист сыграл в 30 матчах и результативными действиями не отметился.
Контракт защитника истекает в 2023 году. Рыночная стоимость де Врея, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в € 35 млн.
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