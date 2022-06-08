Адвокаты Абрамовича направили в ЕС документы, пытаясь оспорить применённые к нему санкции

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович пытается оспорить наложенные на него санкции правительством Великобритании. Адвокаты бизнесмена направили правительствам Евросоюза документы, с помощью которых планируют оспорить санкции, применённые в отношении российского предпринимателя. Об этом сообщает The Times.

Адвокаты Абрамовича делают упор на то, что санкции, применённые в отношении бизнесмена, являются дискриминационными и основаны на ложных утверждениях. Отмечается, что сам Роман Абрамович считает, что он не может являться главным спонсором российского государства.

Напомним, Роман Абрамович выставил «Челси» на продажу из-за ситуации на Украине. Правительство Великобритании внесло российского бизнесмена в санкционный список. Все активы Романа Абрамовича в Англии были заморожены. Позднее руководство английской Премьер-лиги отстранило российского предпринимателя от управления лондонским клубом.

Лондонский «Челси» окончательно был передан во владение американского консорциума во главе с Тоддом Боули в конце мая этого года.