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Шакира и Жерар Пике, несмотря на расставание, вместе посетили бейсбольный матч их сына

Шакира и Жерар Пике, несмотря на расставание, вместе посетили бейсбольный матч их сына
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Футболист «Барселоны» Жерар Пике и известная певица Шакира вместе посетили бейсбольный матч их сына, несмотря на недавние сообщения о расставании пары. Об этом сообщает Daily Star.

Напомним, ранее популярная колумбийская певица Шакира объявила, что их пара с Жераром Пике распалась после 11 лет совместной жизни.

Сообщается, что пара присутствовала на матче их восьмилетнего сына Милана на бейсбольном турнире в Чехии в минувшие выходные. В сообщении указывается, что Шакира счастливо улыбалась, общаясь с группой детей, а Пике был замечен идущим с опущенной головой после окончания матча. Отмечается, что Шакира не пропускает ни одного бейсбольного матча сына, если ей позволяет работа. У певицы и известного футболиста также есть семилетняя дочь Саша.

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