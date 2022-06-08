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Старший тренер по физподготовке покинул «Уфу»

Старший тренер по физподготовке покинул «Уфу»
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Старший тренер по физподготовке ФК «Уфа» Яков Эрлих покинул свой пост по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт башкирского клуба.

Клуб пожелал специалисту успешного продолжения тренерской карьеры и поблагодарил за работу.

Напомним, «Уфа» по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги заняла 14-е место в турнирной таблице и попала в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ на сезон-2022/2023. В стыковых матчах «Уфа» по сумме двух встреч (2:2, 1:2) уступила представителю ФНЛ «Оренбургу» и покинула высший дивизион российского футбола. В сезоне-2022/2023 «Уфа» сыграет в Футбольной Национальной Лиге. Башкирский клуб в межсезонье уже покинуло 10 футболистов основной команды.

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