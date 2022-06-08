Старший тренер по физподготовке покинул «Уфу»

Старший тренер по физподготовке ФК «Уфа» Яков Эрлих покинул свой пост по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает официальный сайт башкирского клуба.

Клуб пожелал специалисту успешного продолжения тренерской карьеры и поблагодарил за работу.

Напомним, «Уфа» по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги заняла 14-е место в турнирной таблице и попала в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ на сезон-2022/2023. В стыковых матчах «Уфа» по сумме двух встреч (2:2, 1:2) уступила представителю ФНЛ «Оренбургу» и покинула высший дивизион российского футбола. В сезоне-2022/2023 «Уфа» сыграет в Футбольной Национальной Лиге. Башкирский клуб в межсезонье уже покинуло 10 футболистов основной команды.