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Леандро Паредес: в сборной Аргентины незаменим только Месси, его статус неоспорим

Леандро Паредес: в сборной Аргентины незаменим только Месси, его статус неоспорим
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Игрок «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал, какое значение будет иметь для его одноклубника Лионеля Месси возможная победа сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«Если Аргентина выиграет чемпионат мира в Катаре, я буду рад за Месси сильнее, чем за себя. Мы все надеемся, что это не последний чемпионат мира для него. Непросто отыграть ещё четыре года ради одного турнира. У всех есть шанс на победу в этом соревновании. Мы попытаемся это сделать. Лично я чувствую поддержку со стороны тренера и команды, но я не являюсь незаменимым игроком.

Конечно, незаменим только Месси. Все остальные должны доказывать, что соответствуют уровню сборной. Лионель Месси уникален, только его статус в национальной команде неоспорим», – приводит слова Паредеса ITASportPress.

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