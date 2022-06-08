Дженнаро Гаттузо: хочу, чтобы меня критиковали только за то, какой я на самом деле
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Бывший главный тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался об обвинениях в расизме.
«Я просто хочу выполнять работу, которая мне нравится, со спокойной душой. Хочу, чтобы меня критиковали только за то, какой я на самом деле. Я сильно отличаюсь от того образа, который создавали в течение последнего года. Берутся высказывания разных лет, выдёргиваются из контекста и сводятся воедино с целью дискредитации человека и его жизни.
Когда слышу, что я расист, мне кажется, что схожу с ума. О человеке никогда нельзя судить по цвету кожи. С расизмом всегда нужно бороться. Для меня цвет кожи не имеет значения, имеет значение сам человек. Его честность и верность», — приводит слова Гаттузо Corriere della Sera.
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