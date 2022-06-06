Романо: Гаттузо подписал двухлетний контракт с «Валенсией»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером «Валенсии». Контракт с тренером подписан на два года, по которому Дженнаро будет получать € 3 млн в год. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, но уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».
Бывшим главным тренером «Валенсии» является Хосе Бордалас, он покинул команду 3 июня. Под руководством специалиста клуб вышел в финал Кубка Испании, а также набрал 48 очков в 38 матчах и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».
Видеообзор. «Валенсия» — «Сельта». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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