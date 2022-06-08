Винисиус: мне приятны слова Неймара, но Бензема заслуживает «Золотой мяч» больше

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на слова форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, который ранее сказал, что бразилец является лучшим игроком года.



«Мне очень приятны слова Неймара о том, что я должен получить «Золотой мяч», но, на мой взгляд, Бензема заслуживает его больше», — приводит слова Винисиуса Eurosport.co.uk.



Напомним, Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 35 матчах испанской Примеры, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. С 2019 года Винисиус вызывается в национальную команду Бразилии.



Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года состоится 17 октября. Номинанты на награду будут объявлены 12 августа.

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