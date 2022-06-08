«Спартак» плачется, что времени не хватает». Широков об идее провести Суперкубок в 2 матча

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о проведении Суперкубка России в двухматчевом формате.

«Сейчас можно провести всё, что хочешь — это не проблема. Они, наверное, в течение трёх дней хотят провести матчи или с разницей в неделю. По идее, чтобы всё было организовано на лучшем уровне и смогли собрать максимальное количество зрителей, должны играть по субботам. Но «Спартак» же плачется, что им времени не хватает подготовиться. Наверное, это единственная проблема пока. Было бы очень интересно посмотреть на двухматчевый формат. Очерёдность нужно определять жеребьёвкой. Но по идее чемпиону должен отдаваться приоритет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.