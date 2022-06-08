Лука Модрич: воодушевлён так, как в мой первый день в клубе
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Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал подписание нового контракта с испанской командой.
«Рад объявлять, что продолжу выступать в лучшем клубе мира. Я воодушевлён так, как в мой первый день в клубе. Продолжаем», – написал Модрич в своей социальной сети.
В составе «сливочных» Лука трижды выиграл чемпионат Испании, стал обладателем Кубка Испании, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, трёхкратным победителем Суперкубка УЕФА, а также четырёхкратным обладателем трофея клубного чемпионата мира.
Хорват стал игроком «Реала» в 2012 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 35 млн.
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах:
Новость по теме«Реал» продлил контракт с Модричем на один сезон
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