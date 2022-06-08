«Великолепно! Отличный игрок». Широков — о продлении «Спартаком» контракта с Рассказовым

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал продление контракта защитника Николая Рассказова со «Спартаком».



«Великолепно! Могу поздравить и клуб, и игрока. Продлили контракт на один год? А что так мало? Отличный игрок. Для обоймы точно необходим «Спартаку». Особенно в данной ситуации. Кто-то и когда-то совершает ошибки — ничего страшного. Если обращать внимание на критику, тогда игроков не останется», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



24-летний Николай Рассказов является воспитанником Академии «Спартака». В минувшем сезоне Николай Рассказов провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах и сумел отметиться одной результативной передачей. Он продлил контракт с клубом до лета 2023 года.

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