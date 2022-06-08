Хавбек «Барселоны» Ферран Жутгла перешёл в «Брюгге»

«Барселона» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Феррана Жутглы в «Брюгге».



Бельгийский клуб заплатил за трансфер 23-летнего испанского футболиста € 5 млн. Также «Барселона» получит 10% от суммы продажи полузащитника в другую команду.



Напомним, Жутгла стал игроком «Барселоны» в 2021 году. В минувшем сезоне 23-летний испанский полузащитник принял участие в шести матчах Примеры и забил один гол. Ранее Жутгла выступал за «Эспаньол», «Сант-Андреу» и «Валенсию».

«Барселона» в 38 матчах набрала 73 очка и заняла второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал мадридский «Реал», набравший 86 очков. В тройку лидеров также вошёл мадридский «Атлетико» (71).