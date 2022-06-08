Гасперини намерен покинуть «Аталанту». Ему не нравится, что у клуба нет плана действий

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини хочет покинуть клуб, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, 64-летний специалист недоволен тем, что у руководства «Аталанты» нет чёткого плана действий и какого-то проекта. Особенно это касается трансферной политики клуба. При этом ранее сам Гасперини заявил, что не планирует покидать «Аталанту».
Ранее сообщалось, что «Аталанта» рассматривает главного тренера «Торино» Ивана Юрича, а также наставника «Вероны» Игора Тудора как потенциальных сменщиков Джан Пьеро Гасперини во главе бергамасков. Напомним, действующий контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
«Аталанта» набрала 59 очков в 38 матчах и заняла восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Италии в минувшем сезоне стал «Милан», набравший 86 очков.
- 8 июня 2022
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