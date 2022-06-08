Оресте Чинквини: Дзюба не игрок для итальянского чемпионата

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о возможном будущем российского нападающего Артёма Дзюбы.



«Думаю, Дзюба не игрок для итальянского чемпионата. Клубы Серии А могут держать только троих футболистов, не имеющих паспорта гражданина Евросоюза. Учитывая, что Артёму уже 33 года, мало кто согласится отдать ему место. Сейчас у Дзюбы нет возможности попробовать себя в итальянском клубе, может, где-то ещё в Европе.



Зарплата Дзюбы в «Зените» была очень важной. Сейчас он в другой ситуации, и, если решит выбрать «Сочи», ему в любом случае придётся снизить требования по зарплате. Полагаю, «Сочи» не сможет платить 33-летнему игроку столько же, сколько и «Зенит». Но Артём по-прежнему хорош, вариант с «Сочи» лично мне кажется весьма интересным. Большой клуб, проявивший себя в последнем розыгрыше чемпионата. Красивый город. Для Артёма это отличная возможность», — цитирует Чинквини «РБ-Спорт».

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