«Краснодар» начал подготовку к сезону-2022/2023

6 июня завершился отпуск футболистов «Краснодара», сообщает пресс-служба клуба. Команда собралась в Краснодаре, и футболисты прошли традиционное медобследование. Первый сбор «Краснодара» стартовал на учебно-тренировочной базе «Четук», он продлится до 19 июня в той же локации.



В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Краснодар» закончил сезон на четвёртой строчке.



Ранее появилась информация, что нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в расположение клуба после аренды в «Гиресунспоре». В сезоне-2021/2022 Магомед-Шапи Сулейманов в 31 матче за «Гиресунспор» забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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