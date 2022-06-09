«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо
Поделиться
«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба в своих социальных сетях. Пресс-служба разместила там фотографию специалиста.
Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, но уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».
Бывшим главным тренером «Валенсии» является Хосе Бордалас, он покинул команду 3 июня. Под руководством специалиста клуб вышел в финал Кубка Испании, а также набрал 48 очков в 38 матчах и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».
Комментарии
- 9 июня 2022
-
01:57
-
01:55
-
01:39
-
01:22
-
01:16
-
00:53
-
00:40
-
00:24
-
00:12
-
00:03
- 8 июня 2022
-
23:42
-
23:40
-
23:38
-
23:38
-
23:14
-
23:00
-
22:33
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:14
-
21:50
-
21:43
-
21:39
-
21:21
-
21:17
-
21:06
-
21:02
-
20:39
-
20:30
-
20:21
-
20:10
-
20:05
-
19:46
-
19:42
Партнерский контент