Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо

«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо
Комментарии

«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба в своих социальных сетях. Пресс-служба разместила там фотографию специалиста.

Последним клубом Гаттузо была «Фиорентина», которую он возглавил в конце мая 2021 года, но уже в середине июня покинул команду из-за разногласий с руководством. Ранее Гаттузо работал в «Палермо», «Сьоне», «Пизе», «Милане» и «Наполи».

Бывшим главным тренером «Валенсии» является Хосе Бордалас, он покинул команду 3 июня. Под руководством специалиста клуб вышел в финал Кубка Испании, а также набрал 48 очков в 38 матчах и занял девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».

Новость по теме
Дженнаро Гаттузо: хочу, чтобы меня критиковали только за то, какой я на самом деле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022