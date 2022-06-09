Кларк о матче Уэльс — Украина: не уверен, что был фэйр-плей или честный спортивный принцип

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк раскритиковал УЕФА после проведения матча Уэльс — Украина в финале квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Специалист считает, что у сборной Украины было мало времени на отдых после победы в матче с Шотландией (3:1) в полуфинале квалификации. Украинцы играли с Уэльсом через три дня на четвёртый.
«Мне было жаль Украину, потому что они оставили все силы в «Хэмпден Парк», а через три дня им пришлось ехать снова на матч. Это была трудная задача. Я не уверен, что был фэйр-плей или честный спортивный принцип со стороны УЕФА. Украине было тяжело, и я им сочувствовал. Но поздравляю Уэльс, я не буду уменьшать их заслуги», — приводит слова Кларка Scotsman.
Напомним, в финале квалификации сборная Украины уступила Уэльсу со счётом 0:1 и не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2022.
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