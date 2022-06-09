Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит заявил об отсутствии возможностей для чернокожих тренеров в нидерландском футболе.
«Хорошо, что вы подняли тему назначения Давидса. Каждый раз, когда вы видите всех темнокожих игроков, которым разрешено быть только помощниками тренера. Идите к чёрту. Что разрешали делать Патрику Клюйверту в сборной Нидерландов? Он тренировал? Не знаю. Тренировал ли Хенк Фрейзеру? Возможно, когда-то. Мне сказали, чтобы я был рядом с игроками, но мне никогда не разрешали тренировать. Мы говорим о равных возможностях для всех. Когда эти равные возможности представляются, сразу же находятся люди, которые говорят: «Да, но у вас должно быть качество». Я думаю, что это так плохо, это звучит почти так, как будто вы говорите, что у нас нет качества. Я считаю это очень плохо», — приводит слова Гуллита Goal.
Ранее сообщалось, что Эдгар Давидс вошёл в тренерский штаб сборной Нидерландов.
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