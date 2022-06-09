Сантуш рассказал, за счёт чего Португалия может обыграть Чехию

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш раскрыл, за счёт чего Португалия может обыграть сборную Чехии, которая на данный момент идёт без поражений в Лиге наций.



«Надо быть терпеливее и сыграть внимательно на поле. Чехия обыграла Швейцарию и заставила отыгрываться Испанию в концовке матча. Я думаю, это не просто так. Индивидуальные качества игроков должны будут сыграть решающую роль. Сборная Чехии действует в обороне организованно и плотно. Надо будет лишь дождаться своего момента. Мы не откажемся от своей философии. Будем навязывать сопернику свою игру», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.



Матч Португалия — Чехия состоится в четверг, 9 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

Новость по теме Дубль Роналду — в видеообзоре матча Лиги наций Португалия — Швейцария