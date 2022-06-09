Сантуш рассказал, за счёт чего Португалия может обыграть Чехию
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш раскрыл, за счёт чего Португалия может обыграть сборную Чехии, которая на данный момент идёт без поражений в Лиге наций.
«Надо быть терпеливее и сыграть внимательно на поле. Чехия обыграла Швейцарию и заставила отыгрываться Испанию в концовке матча. Я думаю, это не просто так. Индивидуальные качества игроков должны будут сыграть решающую роль. Сборная Чехии действует в обороне организованно и плотно. Надо будет лишь дождаться своего момента. Мы не откажемся от своей философии. Будем навязывать сопернику свою игру», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.
Матч Португалия — Чехия состоится в четверг, 9 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.
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