«Боялся его брать». Экс-тренер Хлусевича рассказал, как игрок «Спартака» переехал из Крыма

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал, как полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич переехал из Крыма.



«На просмотр пришёл парень 2001 года рождения. Я очень боялся его брать – беспокоился, что у него будет мало игрового времени. У нас-то были ребята 2000, 1999 и 1998 годов рождения. Мы пообщались с его родителями, я переговорил с его тренером из Крыма, и он убедил: «Поверьте, ему нужно просто окунуться и привыкнуть к партнёрам».



Хлусевич приехал к нам в конце года. После новогоднего отпуска мы вышли и началась зимняя подготовка. Он то играл, то нет. А летом поехали на сборы, и он там как дал. Бух! Полгода – и его забрали в первую команду. И это было заслуженно, а не потому, что нужно было показательно взять кого-то из молодых», – рассказал Гаранин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



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