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«Боялся его брать». Экс-тренер Хлусевича рассказал, как игрок «Спартака» переехал из Крыма

«Боялся его брать». Экс-тренер Хлусевича рассказал, как игрок «Спартака» переехал из Крыма
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Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал, как полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич переехал из Крыма.

«На просмотр пришёл парень 2001 года рождения. Я очень боялся его брать – беспокоился, что у него будет мало игрового времени. У нас-то были ребята 2000, 1999 и 1998 годов рождения. Мы пообщались с его родителями, я переговорил с его тренером из Крыма, и он убедил: «Поверьте, ему нужно просто окунуться и привыкнуть к партнёрам».

Хлусевич приехал к нам в конце года. После новогоднего отпуска мы вышли и началась зимняя подготовка. Он то играл, то нет. А летом поехали на сборы, и он там как дал. Бух! Полгода – и его забрали в первую команду. И это было заслуженно, а не потому, что нужно было показательно взять кого-то из молодых», – рассказал Гаранин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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