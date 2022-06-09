Стал известен новый клуб Кришито
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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито продолжит карьеру в «Торонто, сообщает журналист Майкл Сингх в социальной сети.
По информации источника, стороны уже обо всём договорились. Итальянец в скором времени покинет «Дженоа».
Сообщается, что нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье перейдёт в «Торонто» в июле текущего года.
Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
«Дженоа» набрал 28 очков в 38 матчах и занял 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022.
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