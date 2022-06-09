Тренер «Енисея»: действия после потери мяча в игре со «Спартаком» — катастрофа

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин высказался об игре команды в полуфинале Кубка России со «Спартаком» (0:3).
«Больная тема для нас. Не в том плане, что проиграли 0:3, а могли что-то изменить и победили бы. Нет такого. Просто мы потеряли свою структуру. Вроде с мячом мы расставлялись правильно, давали ширину и глубину, что-то завязывали, были подходы к штрафной. А вот действия после потери мяча – катастрофа. Очень много позволили в переходных фазах только потому, что неправильно располагались. Понятно, что, даже встань мы верно, футболисты «Спартака» всё равно создавали бы моменты, но мы им ещё жизнь упростили.
Почему так? У нас был график: восстановительная, выходной и лёгкая тренировка. В остальном – дороги и перелёты. Перед «Спартаком» играли в Краснодаре. Сейчас такая ситуация, что долетели лишь до Сочи, а потом поехали на «Ласточке» в Краснодар. Отыграли, переночевали и погнали на автобусе до Ставрополя. Там было закрытое небо и мы пересидели рейс.
Это не оправдание, а просто для сравнения. Если к «Локомотиву» мы могли готовиться, то со «Спартаком» в деталях уже просели – как раз в плане расположения при переходных фазах. Потом даже подошёл один из наших лидеров и сказал: «Хорошо, что вы нам какие-то моменты напомнили, а то со «Спартаком» уже зашоренные глаза были». Для нас это тоже урок.
В YouTube есть бородатое видео с Сарри времён «Наполи». Там защитники отрабатывают открытый и закрытый мяч без сопротивления. Один тренер сказал: «Зачем это делать? Футболисты и так знают, что надо отваливаться». А вы гляньте на Кулибали! Суперзащитник, но даже он это повторяет. Мы немножко не отрепетировали, и это сидит занозой. Понятно, что Промес со своей скоростью может убежать за спину. Я слышал, как знатоки умничали про высокую линию обороны. Дело не в высокой или низкой. Дело в том, что мы изначально неправильно располагались», — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 9 июня 2022
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:25
-
10:16
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
09:52
-
09:44
-
09:40
-
09:35
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:14
-
06:56
-
05:56
-
05:44
-
05:42
-
05:35
-
04:54
-
04:33
-
04:24
-
04:20
-
03:51
-
03:29
-
03:28
-
03:02
-
02:53