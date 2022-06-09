«Можно сказать, профукал момент». Тренер «Енисея» Гаранин — об отсутствии лицензии
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Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин высказался об отсутствии тренерской лицензии.
«Моя ошибка. Ушёл в работу, и мне хватало тех лицензий, которые были. Можно сказать, профукал момент. Только к себе претензии», — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, Гаранин занял пост тренера «Енисея» в декабре прошлого года. До этого специалист работал в «Твери», академии «Динамо», молодёжной команде тульского «Арсенала» и юношеской сборной России.
Красноярский «Енисей» в 38 матчах набрал 63 очка и занял пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022. Победителем турнира стало московское «Торпедо», набравшее 75 очков.
Полностью интервью Вадима Гаранина читайте здесь:
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