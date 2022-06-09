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Хавбек «Факела» Царукян перешёл в «Волгарь» на правах аренды

Хавбек «Факела» Царукян перешёл в «Волгарь» на правах аренды
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Полузащитник «Факела» Валерий Царукян перешёл в астраханский «Волгарь» на правах аренды, сообщает пресс-служба воронежской команды.

Напомним, Царукян перешёл в воронежский «Факел» в 2021 году. Ранее футболист выступал за ставропольское «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в восьми матчах Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями.

Напомним, воронежский «Факел» оформил выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Повышения в классе, помимо воронежской команды, добилось московское «Торпедо», которое стало победителем Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2021/2022.

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