РПЛ стартует уже в июле, а у нас клуб подвис. Альтернатива недопуску «Факела» ещё хуже

Ой, неужели с нашим футболом что-то не так? Никогда ведь такого не было.

РПЛ – сказочная лига, конечно. Даже в межсезонье впечатляет. Вы ведь уже слышали, что «Факел» подвис? Вышел в РПЛ, получил лицензию, но еще может быть не допущен до чемпионата России. Судя по фотографиям, арена действительно выглядит страшненько. И вот уже мы видим комментарий РФС о том, что «Факел» может заменить «Уфа».

Та самая «Уфа», которая должна была закрыться в случае вылета (а он в какой-то момент всё-таки случился). Та самая «Уфа», у которой уже разбегаются футболисты и тренеры. Та самая «Уфа», у которой нет понимания по поддержке региона. Да, у команды есть стадион, но в целом за «Уфу» будет еще страшнее в РПЛ, чем за «Факел» с проблемным стадионом.

Вообще, странно получается по лицензиям. Их через раз выдают клубам с проблемными аренами. «Тамбову» дали, «Оренбургу» — нет. И вот «Факелу» сначала дали лицензию, а потом появились вопросы. Они были и раньше, но казалось, что их решили (ну раз лицензию дали). И вот теперь выясняется.

Теперь – это отдельный разговор. Сейчас 8 июня, а новый сезон РПЛ стартует уже… Стоп, а мы вообще уверены, когда стартует новый сезон? «Спартак» лоббирует перенос первого тура. Ещё учитывая непонятки с Суперкубком, возникает ощущение какого-то бардака.

Почему-то в Англии все заранее знают, что Суперкубок будет на «Уэмбли». И так было 10 лет, а в этом году пришлось перенести на стадион «Лестера» – из-за женского Евро на «Уэмбли». С новым местом определились заранее (3 мая объявили). И всё! Никаких разборок между «Ливерпулем» и «Сити». Обошлись даже без битвы постов в Telegram-каналах.

А у нас многое решается поздно и понятийно. История с мораторием – туда же. Уже три босса клубов РПЛ (Сайманов «Рубин», Рыскин «Ростов» и Газизов «Уфа») заявили, что президент РПЛ обманул, пообещав мораторий. Мы не можем точно знать было ли такое обещание, но судя по тому, что три человека высказались, а Хачатурянц и его пресс-служба отмалчиваются, то ситуация выглядит красноречиво. Только генсек РФС Алаев выступил, мол, такого существовать не могло. Как нам эти слова понимать? Коллективная галлюцинация, не иначе. Ведь не может же быть такого, что кто-то врёт.

Ашот Хачатурянц и Александр Алаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот и получается, что уход Хачатурянца кажется совсем неизбежным. По нашей информации, этим летом с большой вероятностью президентом РПЛ станет как раз Алаев. Хотя изначально, после ухода Прядкина, было много надежд, но принципиально лучше не стало. Хуже, пожалуй, тоже. Как наша лига управлялась раньше, так она менеджерится и теперь. Непоследовательно и с публичными разборками. Будь то лицензирование, Суперкубок или мораторий.

Раньше хотелось возмущаться: «Ну как же так?» Сейчас всё это уже вызывает ироничную улыбку. Таков наш футбол – ничего не меняется. Аптека, улица, фонарь.