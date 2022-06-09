«Рубин» объявил о возвращении семерых футболистов из аренды
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о возвращении в расположение команды семерых футболистов, которые на правах аренды выступали за другие клубы.
В расположение «Рубина» из аренды вернулись:
- Сербский полузащитник Дарко Йевтич, который с августа 2021 года выступал за греческий АЕК (20 матчей, пять голевых передач);
- Нападающий Иван Игнатьев, который с февраля 2022 года выступал за самарские «Крылья Советов» (пять матчей, один гол);
- Защитник Алексей Грицаенко, который с сентября 2021 года выступал за краснодарскую «Кубань» (25 матчей, один гол);
- Полузащитник Игорь Коновалов, который с июля 2021 года выступал за грозненский «Ахмат» (27 матчей, три гола, одна голевая передача);
- Полузащитник Степан Суриков, который с февраля 2022 года выступал за «Салют Белгород» (10 матчей);
- Нападающий Кирилл Косарев, который до зимы находился в расположении «Нижнего Новгорода» (11 матчей, один гол), а с февраля в астраханском «Волгаре» (13 матчей, один гол, две голевые передачи);
- Вратарь Никита Янович, который с февраля 2022 года выступал за «Динамо Ставрополь» (14 матчей).
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