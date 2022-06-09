В «Арсенале» подтвердили назначение Олега Кононова главным тренером

Спортивный директор тульского «Арсенала» Сергей Подпалый анонсировал назначение Олега Кононова главным тренером тульской команды.



«Да, я действительно буду исполнять обязанности спортивного директора тульского «Арсенала». Возвращение Кононова? Да, мы вместе приступим к работе. Осталось уладить формальности», — цитирует Подпалого Sport24.

Ранее Олег работал в «Карпатах», российских «Спартаке» и «Краснодаре».



До латвийской «Риги» Кононов был наставником московского «Спартака». 53-летний специалист возглавил клуб в ноябре 2018 года. В том сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.